Burası başkent Ankara! Utandıran ucuz et kuyruğu kamerada
Türkiye'de vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Mobil Marketlerinde başlattığı "ucuz et" satışında kahreden kuyruk kameralara yansıdı.
Türkiye’de giderek derinleşen yoksulluk, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan, “Uygun Fiyatlı Et Satışı” projesine gösterilen ilgi ile somutlaştı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’na kurulan Başkent Mobil Market’ten ucuza et almak isteyen yurttaşlar, soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
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ABB’nin ucuza et satışına 3 Şubat’a kadar devam edeceği bildirildi.
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Başkent Mobil Market’te kıymanın kilosu 139,5 TL’den, kuşbaşının kilosu ise 149,5 TL’den satılıyor.
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