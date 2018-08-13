SON DAKİKA
BAŞSAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ ! ''EKONOMİK GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN...''
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Ağustos 2018 08:50

Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen klasik otomobil etkinliğine 70'in üzerinde klasik otomobil tutkunu katıldı. Vatandaşlar klasik otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu

Sosyal medyada kurulan 'TR Classic Cars' grubunun üyeleri Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

1/ 48
Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu

Türkiye'nin çeşitli illerinden klasik otomobil tutkunları bir araya gelerek hem tanıştı, hem de araçlarını sergiledi.

2/ 48
Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu

Atatürk Meydanı'nda toplanan 70'i aşkın klasik otomobil tutkunu araçlarını tanıttı. En eskisi 1951, en yenisi ise 1975 model olan otomobiller vatandaşların da beğenisini topladı.

3/ 48
Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu

Vatandaşlarda otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 'TR Classic Cars' grubunun kurucusu Ozan Aydın, amaçlarının klasik otomobil tutkunlarını tanıştırmak ve birlikte etkinlik düzenlemek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

4/ 48
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM