Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen klasik otomobil etkinliğine 70'in üzerinde klasik otomobil tutkunu katıldı. Vatandaşlar klasik otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sosyal medyada kurulan 'TR Classic Cars' grubunun üyeleri Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki tanışma etkinliğinde bir araya geldi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden klasik otomobil tutkunları bir araya gelerek hem tanıştı, hem de araçlarını sergiledi.
Atatürk Meydanı'nda toplanan 70'i aşkın klasik otomobil tutkunu araçlarını tanıttı. En eskisi 1951, en yenisi ise 1975 model olan otomobiller vatandaşların da beğenisini topladı.