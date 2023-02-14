Burası da Hatay! Tek bir can kaybı bile yok

Ermeni mahallesinin 30 yıldır muhtarı olan Berç Kartun, can kaybının olmadığını, akşamları artçı sarsıntılar nedeniyle çadırlarda kaldıklarını söyledi. "Epey bir zaman çadırda kalmayı düşünüyoruz" diyen Kartun, "Kilisede de ufak tefek hasarlarımız var. Bazı yerlerde duvarlar çökmüş. Evlerde, kiliselerde ve pansiyonlarda hasarlar var çok. Çok erzak geldi sağ olsun, başta devletimiz olmak üzere bütün insanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Fazlasıyla geldi artık yeter dedik. Çok mutluyuz yardımlardan dolayı ama tabii görünen manzara çok üzücü. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, çok büyük bir hasar Türkiye için, çok büyük bir kayıp" dedi.