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Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor!

İstanbul Kadıköy'de bundan 5 yıl önce başlayan ancak kazı ve temel atma çalışmasının ardından durdurulan inşaattan geriye korku saçan bu gölet kaldı.

Kaynak: DHA
Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! - Resim: 1
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Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! - Resim: 2

Kadıköy'de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaatta faaliyet durdu.

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Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! - Resim: 3

İnşaat sahasına yağmurla birlikte su doldu. Google Maps uygulaması ise su birikintisini göl olarak algıladı. Bu durum ise sosyal medyada gündem oldu. Göle dönen çukur drone ile görüntülendi.

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Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! - Resim: 4

Koşuyolu Mahallesi, Lambacı Sokak'ta bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu. 

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