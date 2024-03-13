Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor!
İstanbul Kadıköy'de bundan 5 yıl önce başlayan ancak kazı ve temel atma çalışmasının ardından durdurulan inşaattan geriye korku saçan bu gölet kaldı.
Kaynak: DHA
1 / 8
Kadıköy'de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaatta faaliyet durdu.
2 / 8
İnşaat sahasına yağmurla birlikte su doldu. Google Maps uygulaması ise su birikintisini göl olarak algıladı. Bu durum ise sosyal medyada gündem oldu. Göle dönen çukur drone ile görüntülendi.
3 / 8
Koşuyolu Mahallesi, Lambacı Sokak'ta bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu.
4 / 8