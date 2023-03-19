Burası İsviçre değil Ağrı: Görenler hayran kalıyor
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Kudret Köprüsü, doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.
Ağrı'nın Diyadin ilesinde doğan köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü, manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Kaplıcalar bitişiğinde bulunan ve doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
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30 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip olan köprüden Murat Nehri ve kaplıcalar izlenebilirken, köprü fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo ortamı sunuyor.
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Bölgedeki şifalı suyuyla adından söz ettiren Diyadin Kaplıcaları'na geldikten sonra Kudret Köprüsü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Öznur Acar, şunları söyledi:
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