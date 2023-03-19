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Burası İsviçre değil Ağrı: Görenler hayran kalıyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Kudret Köprüsü, doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.

Burası İsviçre değil Ağrı: Görenler hayran kalıyor - Resim: 1

Ağrı'nın Diyadin ilesinde doğan köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü, manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Burası İsviçre değil Ağrı: Görenler hayran kalıyor - Resim: 2

Kaplıcalar bitişiğinde bulunan ve doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

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Burası İsviçre değil Ağrı: Görenler hayran kalıyor - Resim: 3

30 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip olan köprüden Murat Nehri ve kaplıcalar izlenebilirken, köprü fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo ortamı sunuyor.

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Burası İsviçre değil Ağrı: Görenler hayran kalıyor - Resim: 4

Bölgedeki şifalı suyuyla adından söz ettiren Diyadin Kaplıcaları'na geldikten sonra Kudret Köprüsü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Öznur Acar, şunları söyledi:

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