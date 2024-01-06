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Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte taş evlerden oluşan köylerde kartpostallık manzaralar oluştu.

Kaynak: İHA
Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi - Resim: 1

Çoğu derin vadilerdeki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, kar yağışı sonrası oluşturduğu görüntülerle görenleri büyülüyor. Köylerdeki taş evlerin kar yağışı sonrası bütünleştiği eşsiz manzara dron ile görüntülendi. 

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Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi - Resim: 2

Üst üste sıralı halde taş evlerin olduğu Uzuntaş köyüne gelen gezgin ve doğa fotoğrafçılar, gördükleri güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor. 

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Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi - Resim: 3

Türkiye’nin çeşitli illerinden gruplar halinde Hizan’a gelen gezginler ve fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğrafları hem arşivlerine katıyor hem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak taş evlerin ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

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Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi - Resim: 4

Köy sakinlerinden Halit Özcan, “Dün akşam geç saatlere kadar kar yağışı etkili oldu. Bu sabah kalktığımızda etraf bembeyaza büründü. Çok güzel görüntüler oluşturdu” dedi.

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