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  4. Burası İzlanda değil Türkiye! Erzurum'un doğal güzelliği keşfedilmeyi bekliyor

Burası İzlanda değil Türkiye! Erzurum'un doğal güzelliği keşfedilmeyi bekliyor

Erzurum’da saklı kalmış doğal bir hazinesi keşfedilmeyi beklerken doğal güzelliği ile İzlanda dağlarını aratmıyor.

Burası İzlanda değil Türkiye! Erzurum'un doğal güzelliği keşfedilmeyi bekliyor - Resim: 1

Erzurum'un Uzundere İlçesindeki doğal güzellikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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Burası İzlanda değil Türkiye! Erzurum'un doğal güzelliği keşfedilmeyi bekliyor - Resim: 2

İzlanda dağlarını hatırlatan doğal güzellikler keşfedilmeyi bekliyor. Uzundere ilçesi Ulubağ mahallesinde bulunan Kardeşler Mezrası sadece bunlardan birisi.

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Burası İzlanda değil Türkiye! Erzurum'un doğal güzelliği keşfedilmeyi bekliyor - Resim: 3

Yüzlerce tür çiçek ve yabani hayvan çeşitliliği ile ön plana çıkan mezraya ulaşım yolu stabilize yol olduğu için ziyaret etmek isteyenler bu bölgeye gidemiyor.

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Burası İzlanda değil Türkiye! Erzurum'un doğal güzelliği keşfedilmeyi bekliyor - Resim: 4

İnsan elinin dokunmadığı şelale ve çevresi turizme açılması için bekliyor.

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