Burası İzlanda değil Türkiye! Erzurum'un doğal güzelliği keşfedilmeyi bekliyor
Erzurum’da saklı kalmış doğal bir hazinesi keşfedilmeyi beklerken doğal güzelliği ile İzlanda dağlarını aratmıyor.
Erzurum'un Uzundere İlçesindeki doğal güzellikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
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İzlanda dağlarını hatırlatan doğal güzellikler keşfedilmeyi bekliyor. Uzundere ilçesi Ulubağ mahallesinde bulunan Kardeşler Mezrası sadece bunlardan birisi.
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Yüzlerce tür çiçek ve yabani hayvan çeşitliliği ile ön plana çıkan mezraya ulaşım yolu stabilize yol olduğu için ziyaret etmek isteyenler bu bölgeye gidemiyor.
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İnsan elinin dokunmadığı şelale ve çevresi turizme açılması için bekliyor.
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