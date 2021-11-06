Burası mahkeme değil, meslek lisesi...
Bursa Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Adalet Bölümü'nde okuyan öğrenciler, okulda kurulan duruşma salonu ve cezaevinde uygulamalı eğitim görüyor. Uygulamalı ders sırasında öğrencilerin bazılar savcı, hakim, bazıları ise avukat ve suçlu oluyor.
Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 2010 yılında açılan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Adalet Bölümü, kentte tek olma özelliği taşıyor. Burada eğitim gören öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor.
Ayrıca öğrenciler, bir sınıf içerisine kurulan demir parmaklıklı nezarethanede mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin nasıl takıldığını öğreniyor.
Okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta öğrenciler, örnek bir senaryo yazıp duruşma gerçekleştiriyor.
Bazı öğrenciler cübbelerini giyip hakim ve savcı, bazıları ise avukat ve suçlu oluyor.