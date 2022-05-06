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  4. Burası Maldivler değil İzmit Körfezi: Denizin rengi turkuaza döndü

Burası Maldivler değil İzmit Körfezi: Denizin rengi turkuaza döndü

İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı.

Burası Maldivler değil İzmit Körfezi: Denizin rengi turkuaza döndü - Resim: 1

Körfezin turkuaz rengini almasıyla TÜBİTAK, renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü. Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. 

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Burası Maldivler değil İzmit Körfezi: Denizin rengi turkuaza döndü - Resim: 2

Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü. 

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Burası Maldivler değil İzmit Körfezi: Denizin rengi turkuaza döndü - Resim: 3

Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı. 

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Burası Maldivler değil İzmit Körfezi: Denizin rengi turkuaza döndü - Resim: 4

Renk değişiminin nedeni, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak. (DHA)

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