Burası Mısır değil Türkiye! Kapadokya'nın Bebek, çocuk, yetişkin ve hayvan mumyaları!

– Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye'de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz. Amasya ve Niğde Müzesi’nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi’dir.