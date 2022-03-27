Burası Mısır değil Türkiye! Kapadokya'nın Bebek, çocuk, yetişkin ve hayvan mumyaları!
Türkiye'nin tarihi zenginliği Kapadokya bölgesinde bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait kedi, bebek ve yetişkin 13 mumya görenleri şaşırtıyor.
Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya’ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya’nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray’daki kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor.
Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye'nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi’nde sergileniyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.
Mumyalar hakkında bilgi veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
– Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye'de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz. Amasya ve Niğde Müzesi’nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi’dir.