  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Burası Norveç değil, Türkiye! Ünlü turizm cennetinin son hali görüntülendi

Burası Norveç değil, Türkiye! Ünlü turizm cennetinin son hali görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Kirlettik rezil ettik'' diyerek kentsel dönüşüm talimatı verdiği Ayder Yaylası'nın son hali görüntülendi.

Burası Norveç değil, Türkiye! Ünlü turizm cennetinin son hali görüntülendi - Resim: 1

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm cenneti Ayder Yaylası, kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından görüntülendi. 

1 / 14
Burası Norveç değil, Türkiye! Ünlü turizm cennetinin son hali görüntülendi - Resim: 2

AYDER YAYLASI'NDA MEST EDEN MANZARA

Kar yağışı ile beyaza bürünen Ayder Yaylası, akşam saatlerinde sokak aydınlatması ve evlerin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

2 / 14
Burası Norveç değil, Türkiye! Ünlü turizm cennetinin son hali görüntülendi - Resim: 3

ERDOĞAN "KİRLETTİK REZİL ETTİK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılında yaptığı bir konuşmada, ''Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik rezil ettik. Buralar üzerinde devlet olarak da özellikle duracağız ve özellikle durmak suretiyle Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşümle inşallah şanına yakışır bir hale getireceğiz'' ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışması başlatılmıştı. 

3 / 14
Burası Norveç değil, Türkiye! Ünlü turizm cennetinin son hali görüntülendi - Resim: 4
4 / 14