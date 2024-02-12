Burası Norveç değil, Türkiye! Ünlü turizm cennetinin son hali görüntülendi

ERDOĞAN "KİRLETTİK REZİL ETTİK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılında yaptığı bir konuşmada, ''Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik rezil ettik. Buralar üzerinde devlet olarak da özellikle duracağız ve özellikle durmak suretiyle Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşümle inşallah şanına yakışır bir hale getireceğiz'' ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışması başlatılmıştı.