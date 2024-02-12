Burası Norveç değil, Türkiye! Ünlü turizm cennetinin son hali görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Kirlettik rezil ettik'' diyerek kentsel dönüşüm talimatı verdiği Ayder Yaylası'nın son hali görüntülendi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm cenneti Ayder Yaylası, kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından görüntülendi.
AYDER YAYLASI'NDA MEST EDEN MANZARA
Kar yağışı ile beyaza bürünen Ayder Yaylası, akşam saatlerinde sokak aydınlatması ve evlerin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.
ERDOĞAN "KİRLETTİK REZİL ETTİK" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılında yaptığı bir konuşmada, ''Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik rezil ettik. Buralar üzerinde devlet olarak da özellikle duracağız ve özellikle durmak suretiyle Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşümle inşallah şanına yakışır bir hale getireceğiz'' ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışması başlatılmıştı.