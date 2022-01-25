Burası Sibirya değil Türkiye! Binalar buz tuttu
Türkiye'nin dört bir yanından kar fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düşmesiyle birlikte binaların dış cepheleri buzla kaplandı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından adeta buz kesti.
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Sibirya’yı andıran görüntüler oluştuğu ilçede, bina çatılarında ve dış cephelerinde oluşan buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor.
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BEŞ METRE BUZ SARKITLARI OLUŞTU
Derelerin donduğu buz sarkıtlarının uzunluğu beş metreyi bulduğu ilçede, bina sahipleri de buzları kürek yardımıyla temizlemeye çalışıyor.
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HAVA VE KARAYOLU ULAŞIMINDA AKSAKLIK YAŞANIYOR
Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede etkili olan sis ve kar yağışı ise hava ve karayolu ulaşımını aksatıyor.
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