Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
Nisan ayının ortasına yaklaşırken Bitlis'te kış geri geldi! Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaşırken, araçlar ve evler beyaz örtü altında kaldı. Meteoroloji’den "hafta sonuna kadar devam edecek" uyarısı gelirken ekiplerin kapalı yolları açma mücadelesi devam ediyor.
Kaynak: DHA / İHA
Bitlis'te baharda kış şartları etkisini sürdürürken, kar kalınlığı ise 15 santimetreyi buldu.
1 / 27
Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
2 / 27
Bitlis ve çevresinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterirken Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise il genelinde 84 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
3 / 27
Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 35 santimetreye kadar ulaştığı, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.
4 / 27