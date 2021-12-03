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  4. Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!

Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!

Erzurum'da ve Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi`nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan`da kaydedildi.

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Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan`da 19, Ağrı`da 17, Kars`ta 15, Erzurum`da 14, Erzincan`da 5, Iğdır`da 3, Tunceli`de 2 derece ölçüldü.

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Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli`de 11, Erzincan`da 8, Iğdır`da 7, Ağrı`da 5, Erzurum ve Kars`ta 4, Ardahan`da 2 derece olması bekleniyor.

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