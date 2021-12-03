Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan`da 19, Ağrı`da 17, Kars`ta 15, Erzurum`da 14, Erzincan`da 5, Iğdır`da 3, Tunceli`de 2 derece ölçüldü.