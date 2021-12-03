Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!
Erzurum'da ve Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması yaptı.
Doğu Anadolu Bölgesi`nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan`da kaydedildi.
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Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan`da 19, Ağrı`da 17, Kars`ta 15, Erzurum`da 14, Erzincan`da 5, Iğdır`da 3, Tunceli`de 2 derece ölçüldü.
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Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli`de 11, Erzincan`da 8, Iğdır`da 7, Ağrı`da 5, Erzurum ve Kars`ta 4, Ardahan`da 2 derece olması bekleniyor.
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