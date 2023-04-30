Burası Tokat: Bu mahalleden geçmek büyük ustalık istiyor!

"ACEMİ ŞOFÖERLERİN KORKULU RÜYASI"

Mahalle sakinlerinin sokaklara göre küçük araba aldığını belirten Hamdi Günerçoban, "Burada sokaklar dar, bilmeyen kişiler hızlı gittiğinde kazalar olabiliyor veya yol trafiği tıkanabiliyor. Burada sokaklar çok dar olduğu için insanlar da ona göre araba alıyorlar. Burada yaşayan insanlar daha küçük arabalar tercih ediyorlar, çünkü normal bir sedan araba bu sokaklara pek sığmıyor.