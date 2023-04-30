Burası Tokat: Bu mahalleden geçmek büyük ustalık istiyor!
Tokat'ın en eski yerleşim yerlerinden olan Kabe-i Mescid Mahallesi şoförler için zor anlar yaşatıyor.
Tokat'ta yer alan Kabe-i Mescid Mahallesi, İtalya'yı andıran sokaklarıyla dikkat çekiyor. Mahallede sokaklar o kadar dar ki, buradaki vatandaşlar oturduğu sokağa göre otomobil alıyor. İşte o mahalle...
Tokat merkez de bulunan Kabe-i Mescid Mahallesi, Tokat'ın en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. Tarihi Tokat kalesinin yamaçlarına kurulmuş mahalle, dar sokaklarıyla dikkat çekiyor.
Geçmişte at arabaları ve insanların yürüyebilmesi için tasarlanmış sokaklar araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Sokakların dar olması trafikte aksamalara neden olurken acemi şoförlerinde kaza yapmasına neden olabildiği mahalle sakinleri tarafından belirtiliyor. Mahalle sakinleri otomobil alırken dar sokaklara uygun olmasına dikkat ediyor.
"ACEMİ ŞOFÖERLERİN KORKULU RÜYASI"
Mahalle sakinlerinin sokaklara göre küçük araba aldığını belirten Hamdi Günerçoban, "Burada sokaklar dar, bilmeyen kişiler hızlı gittiğinde kazalar olabiliyor veya yol trafiği tıkanabiliyor. Burada sokaklar çok dar olduğu için insanlar da ona göre araba alıyorlar. Burada yaşayan insanlar daha küçük arabalar tercih ediyorlar, çünkü normal bir sedan araba bu sokaklara pek sığmıyor.