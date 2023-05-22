Burası Türkiye: 20 bin yıllık buzullar ve rengarenk çiçekler bir arada!

DÖRT MEVSİMİN YAŞANDIĞI YER

Batman Doğa Sporları Derneğiyle birlikte vadideyiz. Burası gerçekten insanı hayran bırakacak bir yer. Bu sene erken geldiğimiz için buzul gölü ve şelale tam olarak açılmadı. Cennet ve Cehennem Vadisi dört mevsimin yaşandığı bir yerdir.