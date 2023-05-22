Burası Türkiye: 20 bin yıllık buzullar ve rengarenk çiçekler bir arada!
Hakkari'deki Cilo Dağları'nda yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi, bir tarafta rengarenk çiçekleri barındırırken diğer tarafta 20 bin yıllık buzullarıyla dikkat çekiyor.
Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyesi 40 kişilik grubun bu haftaki rotası, Yüksekova ve Hakkari arasında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi’nin buzulları oldu.
MAYIS AYINDA KARDA KAYDILAR
Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala dağları gezerek günün keyfini çıkaran dağcılar, karda kaymayı da ihmal etmedi. Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Başkanı Hakan Zanyar Aykut, bu hafta Yüksekova’ya 70 kilometre uzaklıkta bulanan Kırıkdağ köyü sınırlarındaki Cennet ve Cehennem Vadisi’ne geldiklerini belirterek, “40 kişilik ekiple birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdik.
DÖRT MEVSİMİN YAŞANDIĞI YER
Batman Doğa Sporları Derneğiyle birlikte vadideyiz. Burası gerçekten insanı hayran bırakacak bir yer. Bu sene erken geldiğimiz için buzul gölü ve şelale tam olarak açılmadı. Cennet ve Cehennem Vadisi dört mevsimin yaşandığı bir yerdir.
"MUHTEŞEM BİR AMBİYANS VAR"
Biz de bu güzelliğin karşısında karların üzerinde kayarak ve halay çekerek günümüzü geçirdik” dedi. Dernek üyesi Metin Ören de Batman’dan gelen kafileyi gezdirdiklerini ifade ederek, "Bölgemiz muhteşem bir ambiyanstan oluşmaktadır. İnşallah herkes gelip buraları görür.