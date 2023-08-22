Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor

“Araştırma yapmadan sektöre giriyorlar, sonu hüsranla bitiyor”

Çarpık yapılaşmanın verdiği zararları aktaran Alaçam, “Çok bilinçsiz bir yapılaşma oluyor çünkü insanlar yeteri kadar araştırma yapmadan bu sektöre girmeye çalışıyorlar, giriyorlar daha sonrasında birçoğunu görüyoruz hüsranla bitiyor. Çünkü bir iş planlı, projeli ve işi bilen ehillerden bilgi alınarak yapılmalı. Bu konuda insanların daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Tabii ki ağaçların kesilmemesi, evlerin birbirine yakın olması, altyapının zorluğu, ulaşımın zorluğu ticari olarak da işletmeleri etkiliyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Kendilerini pazarlayamayınca fiyatlarını kırıyorlar. Fiyat kırılınca da kalite de düşüyor. Dolayısıyla memnuniyet oranı da düşüyor. Biz Sapanca'da çok güzel bir sinerji oluşturduk. Buranın yerel işletmecileri olarak biz burada işletmeleri bizden sonraki nesillere devretmek istiyoruz. Bu mantaliteyle hareket ediyoruz. Daha fazla geniş alan bırakıyoruz misafirlerimize. Her gelen misafirimiz de maksimum seviyede memnun ayrılması için elimizden gelen tüm eforu sarf ediyoruz. Fakat o çarpık yapılaşmalar, kötü hizmet veren yerler tamamen ticari kaygı ve gayelerle yapılan bu yatırımlar bizlere çok ciddi zarar vermeye başladı. Tez zamanda bunların önüne geçilmesi gerekiyor ve devamının gelmemesi gerekiyor. Biz kimseye burada bir şey yapmayın etmeyin demiyoruz ama bu bölgede bir şey yapılacaksa örneğin iyi örnekleri ortaya konulup daha iyisi yapılmaya çalışılmalı” şeklinde konuştu.