Burası Türkiye'nin en büyük açık hava oteli
Antalya’da sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar, geceyi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde geçirdi. Sabahın ilk ışıklarında dahi sahildeki yoğunluk dikkat çekti.
Turizm kenti Antalya’da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 30, nem oranının yüzde 85’i aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu.
Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü. Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu, bazılarının ise arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü. Sıcak hava ve nemden dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, buldukları boş bir noktada uyumayı tercih etti.
İHA'nın haberine göre iki kişinin ise plajda şezlonglar üzerinde uyudukları görüldü. Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz’in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlendi.
Konyaaltı sahilinde 26 yıldır dalış kulübü işleten Mustafa Karsanba, “Gelen yerli ve yabancı turistlere dalış yaptırıyoruz. Bu sayede turizme katkı sağlıyoruz. Deniz canlılarını görme şansı buluyorlar. Sabahları yerli halkımız çok yüzmeye geliyorlar. Geceden kalan arkadaşlarımız sahili kirletiyor, çok fazla sinek de var. Gece 00.00’dan sonra çok fazla kalan var. Zabıta ekipleri çadır kurulmasına izin vermiyor. Belediyenin ekipleri sahili çok güzel temizliyorlar, ama bazen onlar da yetersiz kalıyor. Pazar sabahında burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz” dedi.