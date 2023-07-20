Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı

Öğleden sonra da halıların diğer yönleri çevrilip akşama kadar güneşlendiriliyor. Bu işlem günlerce sürüyor. Halıların tamamının yün dokuma olduğunu belirten Halil Börekçi, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinden dahi güneşte bekletilmesi için gönderilen halılar olduğunu söyledi. Halılar arasında nadir bulunan ve yüksek fiyatlardan satılanlar da var.