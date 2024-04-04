Burası Türkiye'nin ''evliyalar ve sultanlar kenti'' türbeli evi
Bursa’da bir evin içinde bulunan Tezeren Dede Türbesi Ramazan ayında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Kaynak: İHA
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'Evliyalar ve sultanlar kenti' olarak da anılan Bursa'da, İvazpaşa Mahallesinde bir evin içinde bulunan türbe vatandaşların dikkatini çekiyor.
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İçinde ev de olan türbe, Ramazan aylarında vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.
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Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan, Tezeren Dede olarak bilinen zatın ismi Şeyh Ataullah'tır. Türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kalmış.
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