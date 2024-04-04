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Burası Türkiye'nin ''evliyalar ve sultanlar kenti'' türbeli evi

Bursa’da bir evin içinde bulunan Tezeren Dede Türbesi Ramazan ayında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Kaynak: İHA
Burası Türkiye'nin ''evliyalar ve sultanlar kenti'' türbeli evi - Resim: 1
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Burası Türkiye'nin ''evliyalar ve sultanlar kenti'' türbeli evi - Resim: 2

'Evliyalar ve sultanlar kenti' olarak da anılan Bursa'da, İvazpaşa Mahallesinde bir evin içinde bulunan türbe vatandaşların dikkatini çekiyor.

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Burası Türkiye'nin ''evliyalar ve sultanlar kenti'' türbeli evi - Resim: 3

İçinde ev de olan türbe, Ramazan aylarında vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

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Burası Türkiye'nin ''evliyalar ve sultanlar kenti'' türbeli evi - Resim: 4

Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan, Tezeren Dede olarak bilinen zatın ismi Şeyh Ataullah'tır. Türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kalmış. 

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