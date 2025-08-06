Burası Türkiye'nin ''kanser'' köyü oldu: Yüzlerce hane vardı, artık sadece 30 hane kaldı

Hamal köyünde yaşayan ve kanser nedeniyle babası ve abisini vefat eden Bayram Koçak, "Termik santral her türlü bizi etkiliyor. Hem insanları, hem hayvanları hem de tarımı etkiliyor. Her yere yağmur yağıyor buraya bir damla yağmur düşmedi. Dökülen kül olduğu gibi rüzgâr vurunca komple köyü sarıyor, araziyi sarıyor, hayvanlarımızı sarıyor. Hayvanların sağlam doğma şansı yok. Hayvanların yüzde 80'i zarar görüyor. Benim babam kanserden öldü, abim kanserden öldü. Bende de kanser belirtileri var. Biz köyde kalıyoruz. Termik santral geldiğinde zaman burası 300 haneydi millet hep kaçtı. Çoğu hastalandı, çoğu terk etti, gücü olmayanda köyde kaldı. Abim gitti, babam gitti, bende de belirti var. Hayvanlarda ve tarımda da olduğu için zehir yiyoruz. Termik santraldeki külün döküldüğü yerin sulu olması lazım. Bunlar baştan savma yapıyor. Usulüne uygun yapmıyorlar. Santrali devlet işletirken orada sulama borusu vardı, sulama yapılıyordu" dedi.