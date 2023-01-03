Burası Türkiye'nin Sibiryasıydı... Şimdi ''karsız'' Kars'ın ''sarı'' Sarıkamışı oldu

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Serkan Tahana ise "Son zamanlarda küresel ısınma ve iklim değişikliği derken Türkiye'nin en çok kar alan bölgesinde bile artık kar yağışı ocak ayının üçü olmasına rağmen çok gecikti. Biz turizmcileri de olumsuz yönde etkiledi. Önceden aralık ayının ilk haftası 1-1,5 metre yağan kar artık ocak ayının ortalarına kadar sarkmış durumda. Her sene ocak ayının ilk haftası Sarıkamış'ta şehitleri anma etkinlikleri oluyor, bu kapsamda şu görmüş olduğunuz bölgede kardan şehitlerimizin heykelini yapıyorduk ama ne yazık ki şu anda öyle bir atmosfer, kar ve kış havası yok. Bu etkinliğin açıkçası geçmiş yıllara göre biraz daha sönük geçeceğini düşünüyorum. Biz tabi yine şehitliğe gideceğiz, yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz ama önceki yıllara göre askerlerimizin donmasına neden olan o karlı ve soğuk havaları bu sene yüreğimizde hissedemeyeceğiz" dedi. (DHA)