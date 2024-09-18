Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı
İzmir'de bir iş insanı, fabrikasının kapılarını yaralı, felçli, şiddet görmüş ya da sokağa terk edilmiş canlara açtı. Dev fabrika onlarca sokak hayvanının yeni yuvası oldu.
İzmir'in Bornova ilçesinde, iş insanı Can Şafak Uzsoy (58), fabrikasında, yaralı, felçli, şiddet görmüş ya da sokağa terk edilmiş 36 köpek ve 7 kediye bakıyor. Uzsoy, "Biz bu kadar küçük ölçekli bir şirkette, bu kadar can dostuna bakabiliyorsak, birçok kurum ve kuruluş da en az bir kedi veya köpeğe ekstra masrafa girmeden bakabilir. Tabii bu sevgi işi, empati işi" dedi.
Kimya fabrikası sahibi evli ve 1 kız çocuğu babası Can Şafak Uzsoy, çocukluktan itibaren hayvansever bir ailede büyüdü. Çocukluğu can dostları arasında geçen, 3 kedi ve 2 köpekle büyüyen Can Şafak Uzsoy, hayatının ilerleyen dönemlerinde de onlardan kopmadı.
Aksine onlarca sokak hayvanına hamilik yapmaya başladı. Yaralı, hasta veya dışlanmış olan 36'sı köpek ve 7'si kedi olmak üzere 43 sokak hayvanına umut oldu. Fabrikasının kapılarını can dostlarına açan Uzsoy, beslenme, tedavi ve bakım masraflarının dışında çalışanlarıyla birlikte sevgi ve ilgi gösterdiği bu hayvanların, yaşadığı zorlukları geride bırakmalarına olanak sağladı.
Yaşadıkları travmaları geride bırakan sokak hayvanları fabrikada özgürce dolaşıyor, çalışanların ilgi ve sevgisiyle huzurlu bir şekilde yaşam sürüyor.