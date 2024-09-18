Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı

İzmir'in Bornova ilçesinde, iş insanı Can Şafak Uzsoy (58), fabrikasında, yaralı, felçli, şiddet görmüş ya da sokağa terk edilmiş 36 köpek ve 7 kediye bakıyor. Uzsoy, "Biz bu kadar küçük ölçekli bir şirkette, bu kadar can dostuna bakabiliyorsak, birçok kurum ve kuruluş da en az bir kedi veya köpeğe ekstra masrafa girmeden bakabilir. Tabii bu sevgi işi, empati işi" dedi.