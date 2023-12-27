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Buraya kış gelmiyor! Aralık ayında denize girdiler

Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, Antalya'da bazı kişiler denizin keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA
Buraya kış gelmiyor! Aralık ayında denize girdiler - Resim: 1

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar, yağmur ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma gün yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı yüzde 45 olarak ölçüldü. 

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Buraya kış gelmiyor! Aralık ayında denize girdiler - Resim: 2

Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ile yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazıları sahilde oturup, güneşlenmeyi tercih ederken; birkaç kişi de denize girerek yüzdü. 

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Buraya kış gelmiyor! Aralık ayında denize girdiler - Resim: 3

Almanya'dan birkaç günlüğüne tatil için Antalya'ya gelen Adil Dişli, "Hava sıcak olunca dayanamadım, denize girdim. Hiç üşümedim, hatta denizde birkaç saat de kalabilirim" dedi. 

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Buraya kış gelmiyor! Aralık ayında denize girdiler - Resim: 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; bu hafta sonuna kadar kentte hava sıcaklığı 20'li derecelerde olacak.

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