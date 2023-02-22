Burdur Gölü köpürdü!

Prof. Dr. Gülle, göllerdeki bu köpüklenme olaylarının sadece doğal süreçlerden değil, bazen ortama evsel veya endüstriyel atık su karışmasından da kaynaklanabileceğini, bu durumun tek bir etkenden değil, birden çok etkenin bileşkesinden meydana gelen bir olay olduğunu belirtti. Burdur Gölü'nde önceki yıllarda da benzer durumların gözlendiği öğrenildi. (DHA)