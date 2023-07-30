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Burdur'da büyük orman yangını

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken 3 dekarlık alan kül oldu...

Burdur'da büyük orman yangını - Resim: 1

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bucak'ın Elsazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Burdur'da büyük orman yangını - Resim: 2

Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. 

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Burdur'da büyük orman yangını - Resim: 3

7 arazöz ve 2 su ikmal tankerinin müdahale ettiği yangında 3 dekarlık alanın yandığı öğrenildi.

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Burdur'da büyük orman yangını - Resim: 4
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