Burdur'da yangın kabusu: Yanan evler var
Burdur'un Bucak ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde yangın çıktı. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var'' dedi.
Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
KÖYLER BOŞALTILDI
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
YANGININ KÜLLERİ ANTALYA'DA
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, duman ve küller 74 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya ulaştı.