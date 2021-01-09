Burger King'in yeni logosu alay konusu oldu
Fast Food markası Burger King logosunda değişikliğe gitti. 1999 yılından beri aynı logoyu kullanan Burger King'in bu radikal kararı sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Burger King'in yeni logosu...
Fast Food markası Burger King 1999 yılından bu yana kullanmış olduğu firma logosunu değiştirdi.
Burger King'in yaptığı açıklamada, "Yeni logo, 1969'dan 1999'a kadar kullanılan eski logolardan esinlenerek ortaya çıkartıldı" denildi.
Logolar tüm restoranlarda kullanılmaya başlanacak ancakşirketin dünya çapında bulunan 19 bin restoranını tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak gibi görünüyor.