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  3. 09 Ocak 2021 12:46

Burger King'in yeni logosu alay konusu oldu

Fast Food markası Burger King logosunda değişikliğe gitti. 1999 yılından beri aynı logoyu kullanan Burger King'in bu radikal kararı sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Burger King'in yeni logosu...

Burger King'in yeni logosu alay konusu oldu

Fast Food markası Burger King 1999 yılından bu yana kullanmış olduğu firma logosunu değiştirdi.

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Burger King'in yeni logosu alay konusu oldu

Burger King'in yaptığı açıklamada, "Yeni logo, 1969'dan 1999'a kadar kullanılan eski logolardan esinlenerek ortaya çıkartıldı" denildi.

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Burger King'in yeni logosu alay konusu oldu

Logolar tüm restoranlarda kullanılmaya başlanacak ancakşirketin dünya çapında bulunan 19 bin restoranını tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak gibi görünüyor.

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Burger King'in yeni logosu alay konusu oldu

İşte Fast Food devi Burger King'in yeni logosu;

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