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Burnundan öyle bir şey çıktı ki... 50 yıl sonra rahat nefes aldı

Zonguldak'ta 50 yıl boyunca burnunda mermiyle yaşayan 63 yaşındaki adam, 2 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Burnundan öyle bir şey çıktı ki... 50 yıl sonra rahat nefes aldı - Resim: 1

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yaşındayken nereden geldiği belli olmayan kör kurşun burnuna saplanan Kazım K., 50 yıl boyunca burnundaki mermiyle yaşadı. 

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Burnundan öyle bir şey çıktı ki... 50 yıl sonra rahat nefes aldı - Resim: 2

Burun ve çene kemiğinin birleştiği yere saplanan kurşun için birkaç hastaneye başvuran K., ameliyatın riskli olduğu kanısına varınca kurşunla birlikte yaşadı.

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Burnundan öyle bir şey çıktı ki... 50 yıl sonra rahat nefes aldı - Resim: 3

Sonrasında tekrar hastaneye başvuran K. 2 saat süren operasyonun ardından solunum yolunu da kapatan mermiden kurtuldu.

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Burnundan öyle bir şey çıktı ki... 50 yıl sonra rahat nefes aldı - Resim: 4
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