Burnundan öyle bir şey çıktı ki... 50 yıl sonra rahat nefes aldı
Zonguldak'ta 50 yıl boyunca burnunda mermiyle yaşayan 63 yaşındaki adam, 2 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yaşındayken nereden geldiği belli olmayan kör kurşun burnuna saplanan Kazım K., 50 yıl boyunca burnundaki mermiyle yaşadı.
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Burun ve çene kemiğinin birleştiği yere saplanan kurşun için birkaç hastaneye başvuran K., ameliyatın riskli olduğu kanısına varınca kurşunla birlikte yaşadı.
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Sonrasında tekrar hastaneye başvuran K. 2 saat süren operasyonun ardından solunum yolunu da kapatan mermiden kurtuldu.
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