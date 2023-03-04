Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak!
Son yıllarda çekilmesi ile gündemden düşmeyen İznik Gölü'nde su seviyesinin kritik seviyeyi geçmesi korkutucu boyutlara ulaşmaya başladı.
Bursa İznik Gölü kuruyor: 'Göldeki çekilme korkutucu boyuta ulaştı'
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Aynı noktalardan 8 ve 9 yıl önce çekilen fotoğrafların bugünkü halleri de krizin boyutunu gözler önüne serdi.
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Dron ile çekilen görüntüler ve 8-9 yıl önce çekilen fotoğraflardaki noktaların bugünkü halleri de gölün seviyesini daha net ortaya koydu.
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