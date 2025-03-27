Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın... 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA / İHA
Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında yangın çıktı.
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Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.
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1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.
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