Bursa Yıldırım'da sosyal medya kavgası cinayetle bitti: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 22 yaşındaki F.A. aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, arkadaşı Y.D. yaralandı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gençler arasında sosyal medya platformları üzerinden başlayan tartışma kanlı bir hesaplaşmayla son buldu. Selçukbey Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 22 yaşındaki F.A. hayatını kaybederken, olay yerindeki bir diğer genç yaralandı.
Saat 19.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi'nde meydana gelen olay öncesinde, 22 yaşındaki F.A. ile arkadaşı Y.D.'nin, sosyal medya ve telefon üzerinden tartıştıkları husumetli oldukları grupla yüzleşmek üzere bir araya geldikleri öğrenildi.
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel şiddete ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. ve Y.D. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.A., doktorların tüm tıbbi müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Y.D.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Cinayetin hemen ardından harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphelilerin izini Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde buldu. Düzenlenen operasyonda G.Ö., A.A. ve A.B.T. suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumda olan ve olayla bağlantısı araştırılan bir diğer şüpheli G.Ö.'nün yakalanması için emniyet birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.