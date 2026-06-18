Bursa Yıldırım'da sosyal medya kavgası cinayetle bitti: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Cinayetin hemen ardından harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphelilerin izini Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde buldu. Düzenlenen operasyonda G.Ö., A.A. ve A.B.T. suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumda olan ve olayla bağlantısı araştırılan bir diğer şüpheli G.Ö.'nün yakalanması için emniyet birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.