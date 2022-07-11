Bursa'da 2 bin yıllık bayram geleneği... Kurban derilerinden kıyafetler giyip...
Bursa'da Şehriman köyünün ata yadigarı geleneği bu bayramda devam etti. İşte ilginç gelenekten görüntüler...
Bursa'da 200 yıldır süren Kurban Bayramı geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
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Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman köyü sakinleri atalarından kalan yüz yıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor.
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Bu gelenek Şehriman köyü sakinleri tarafından yılda bir kez Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor.
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Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor.
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