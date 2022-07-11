  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bursa'da 2 bin yıllık bayram geleneği... Kurban derilerinden kıyafetler giyip...

Bursa'da 2 bin yıllık bayram geleneği... Kurban derilerinden kıyafetler giyip...

Bursa'da Şehriman köyünün ata yadigarı geleneği bu bayramda devam etti. İşte ilginç gelenekten görüntüler...

Bursa'da 2 bin yıllık bayram geleneği... Kurban derilerinden kıyafetler giyip... - Resim: 1

Bursa'da 200 yıldır süren Kurban Bayramı geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

1 / 20
Bursa'da 2 bin yıllık bayram geleneği... Kurban derilerinden kıyafetler giyip... - Resim: 2

Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman köyü sakinleri atalarından kalan yüz yıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor.

2 / 20
Bursa'da 2 bin yıllık bayram geleneği... Kurban derilerinden kıyafetler giyip... - Resim: 3

Bu gelenek Şehriman köyü sakinleri tarafından yılda bir kez Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor.

3 / 20
Bursa'da 2 bin yıllık bayram geleneği... Kurban derilerinden kıyafetler giyip... - Resim: 4

Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor.

4 / 20