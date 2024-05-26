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Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Bursa'da çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu. Kazada 5'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı ve can pazarı yaşandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı - Resim: 1

Bursa'nın Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde bir otomobil ile başka bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

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Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı - Resim: 2

Saat 08.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı.

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Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı - Resim: 3

Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı - Resim: 4

Olay yerine gelen jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker kurtarıldı.

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