Bursa'da 5 asırdır yılda bir defa pişen çorbaya yoğun ilgi

Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 500 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen Bursalılar uzun kuyruklar oluşturdu.