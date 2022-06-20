Bursa'da beton mikseri faciası: 4 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde beton mikserinin karşı şeride geçerek otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi. Erol Y. yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti.
Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali K.'nin kullandığı seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü K. ile oğlu Mustafa Efe K. sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ali K.ile oğlu Mustafa Efe K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
DİĞER OĞLU DA HASTANEDE ÖLDÜ
Kazada sürücü K.'nin diğer oğlu Semih, kızı Elif Hüma, eşi Fatma K. ile Erol Y. yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Semih K. ile Erol Y., hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Erol Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Krizin kaza öncesi ya da sonrası olduğuna dair rapor, otopsiyle netleşecek. Öte yandan Elif Hüma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Fatma K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.