Bursa'da beton mikseri faciası: 4 ölü, 2 yaralı

DİĞER OĞLU DA HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada sürücü K.'nin diğer oğlu Semih, kızı Elif Hüma, eşi Fatma K. ile Erol Y. yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Semih K. ile Erol Y., hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Erol Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Krizin kaza öncesi ya da sonrası olduğuna dair rapor, otopsiyle netleşecek. Öte yandan Elif Hüma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Fatma K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.