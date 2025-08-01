Bursa'da bir orman yangını daha
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA/İHA
Yangın, saat 13.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.
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Yangına ilk müdahaleyi Yenişehir Orman İşletme Şefliği yaptı.
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ANIZ YAKIMI SIRASINDA ALEVLER ORMANA SIÇRAMIŞ
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarlada yakılan anızdan çıkan alevlerin çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçrayıp, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi.
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Yenişehir Orman İşletme Şefliği'ne destek olmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğü ile Yenişehir, Kestel ve İznik belediyelerinden itfaiye ekipleri ile Bozüyük Orman İşletme Şefliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi.
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