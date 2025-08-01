Bursa'da bir orman yangını daha

Yenişehir Orman İşletme Şefliği'ne destek olmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğü ile Yenişehir, Kestel ve İznik belediyelerinden itfaiye ekipleri ile Bozüyük Orman İşletme Şefliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi.