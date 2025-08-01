  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bursa'da bir orman yangını daha

Bursa'da bir orman yangını daha

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA/İHA
Bursa'da bir orman yangını daha - Resim: 1

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. 

1 / 22
Bursa'da bir orman yangını daha - Resim: 2

Yangına ilk müdahaleyi Yenişehir Orman İşletme Şefliği yaptı. 

2 / 22
Bursa'da bir orman yangını daha - Resim: 3

ANIZ YAKIMI SIRASINDA ALEVLER ORMANA SIÇRAMIŞ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarlada yakılan anızdan çıkan alevlerin çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçrayıp, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. 

3 / 22
Bursa'da bir orman yangını daha - Resim: 4

Yenişehir Orman İşletme Şefliği'ne destek olmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğü ile Yenişehir, Kestel ve İznik belediyelerinden itfaiye ekipleri ile Bozüyük Orman İşletme Şefliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. 

4 / 22