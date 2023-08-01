Bursa'da büyük yangın! Alevler 4 fabrikayı sardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yandaki 3 fabrikaya daha sıçradı.
İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı.
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Yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevk edildi.
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Yangını söndürme çalışmaları devam ederden yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor.
Ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
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