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  4. Bursa'da büyük yangın! Alevler 4 fabrikayı sardı

Bursa'da büyük yangın! Alevler 4 fabrikayı sardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yandaki 3 fabrikaya daha sıçradı.

Bursa'da büyük yangın! Alevler 4 fabrikayı sardı - Resim: 1

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı.

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Bursa'da büyük yangın! Alevler 4 fabrikayı sardı - Resim: 2

Yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı.

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Bursa'da büyük yangın! Alevler 4 fabrikayı sardı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevk edildi.

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Bursa'da büyük yangın! Alevler 4 fabrikayı sardı - Resim: 4

Yangını söndürme çalışmaları devam ederden yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor.

Ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

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