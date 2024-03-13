Bursa’da büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan palet fabrikasında yangın çıktı. Dizili haldeki tutuşan paletler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangına müdahale eden bir işçi ise yaralandı.
Kaynak: İHA
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Yangın Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi.
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Paletlerin tutuştuğunu gören işçiler, alevlere müdahale etmek istese de başaralı olamayınca, durum 112 ekiplerine bildirildi.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası alevler söndürüldü.
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