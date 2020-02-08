Bursa'da indirim izdihamı! Birbirlerini ezdiler

'BÜYÜK İNDİRİMLER İÇİN GELDİK'

İndirimli ürünleri alabilmek için beklediğini söyleyen Mustafa Akgün, "Büyük indirimler olduğunu duyunca sabah saatlerinde buraya geldik. Mağazaya geldik, fakat burada da bir yoğunluk var. İnsanlar sürekli kuyruktakileri arkadan ittiriyor. Ezilen ve bayılan var, çok kötü bir durum. Hava sıfırın altında eksi 2 derece, kar yağıyor. Hava buz gibi. İnsanlar adeta burada dondu" diye konuştu.