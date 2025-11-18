Bursa'da kabus gecesi: 4 ev birden yandı, 1 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde, Kuştepe mevkiindeki 2 katlı evde çıkan yangın, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle hızla büyüdü, alevler kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı.