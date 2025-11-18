  1. Anasayfa
Bursa'da kabus gecesi: 4 ev birden yandı, 1 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangın 3 eve daha sıçradı. Yangın sırasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA / İHA
Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde, Kuştepe mevkiindeki 2 katlı evde çıkan yangın, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle hızla büyüdü, alevler kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı.

Mahallede büyük paniğe neden olan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sırasında kendisine ulaşılamayan ev sahibi K.K.'ya (78) yönelik arama çalışmaları, ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında sonuç verdi. 

Enkazda ve çevresinde yapılan detaylı incelemede K.K.'nın cansız bedenine gece saat 03.00 sıralarında ulaşıldı.

