Bursa'da kahreden yangın: 1.5 yaşındaki bebek öldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 1.5 yaşındaki bebek öldü, annesi ise yaralı olarak kurtuldu.
Kaynak: DHA
Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki 2 katlı binada, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
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Isıtıcıdan kaynaklandığı öne süren yangın sırasında Y.E. ile oğlu E.E., alevlerin arasında kaldı. Y. E. kaçarken, binanın çöken kısmının altında kalan E.E. hayatını kaybetti.
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Yangın söndürülürken, yaralanan Y. E., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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E.'den geriye yanan oyuncağı kalırken, binanın çökme anı kameraya yansıdı.
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