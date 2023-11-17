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Bursa'da kahreden yangın: 1.5 yaşındaki bebek öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 1.5 yaşındaki bebek öldü, annesi ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaynak: DHA
Bursa'da kahreden yangın: 1.5 yaşındaki bebek öldü - Resim: 1

Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki 2 katlı binada, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

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Bursa'da kahreden yangın: 1.5 yaşındaki bebek öldü - Resim: 2

Isıtıcıdan kaynaklandığı öne süren yangın sırasında Y.E. ile oğlu E.E., alevlerin arasında kaldı. Y. E. kaçarken, binanın çöken kısmının altında kalan E.E. hayatını kaybetti.

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Bursa'da kahreden yangın: 1.5 yaşındaki bebek öldü - Resim: 3

Yangın söndürülürken, yaralanan Y. E., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bursa'da kahreden yangın: 1.5 yaşındaki bebek öldü - Resim: 4

E.'den geriye yanan oyuncağı kalırken, binanın çökme anı kameraya yansıdı.

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