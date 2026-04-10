Bursa'da kan donduran olay: Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 65 yaşındaki F.E. adlı kadın, evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
Kaynak: DHA
Olay, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın 3’üncü katında yaşayan 65 yaşındaki F.E., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.
İddiaya göre; F.E.'nin eşi N.E. (69), Cuma namazını kılmak üzere evden ayrılarak camiye gitti. Namazın ardından eve dönen yaşlı adam, kapıyı açtığında eşini koridorda hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, iki çocuk annesi F.E.'nin boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi.
E.'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
