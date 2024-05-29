Bursa'da kan donduran vahşet: 3 çocuğunu öldürdü

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Çocuklarını öldüren Murat K.'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.