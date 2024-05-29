Bursa'da kan donduran vahşet: 3 çocuğunu öldürdü
Bursa'da boyacılık yapan Murat K., evinin bodrumunda 3 çocuğunu öldürdü. Daha sonra emniyete giden Kılıç, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim. Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.
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Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat K.'ın eşi Gülay K., geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat K., birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı’yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali K.'ı ise boğarak öldürdü.
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EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU
Çocuklarını öldüren Murat K.'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.
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Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı.
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