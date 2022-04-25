Bursa'da korkunç görüntüler! Uçağın düşme anı saniye saniye kamerada

Bursa'da öğle saatlerinden havalimanı yakınlarındaki ev ve araçların arasına düşen uçak korku dolu anların yaşanmasına neden olmasının yanı sıra iki kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Korkunç olayla ilgili yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi’nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.