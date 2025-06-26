  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bursa'da orman yangını! Peş peşe patlama meydana geldi

Bursa'da orman yangını! Peş peşe patlama meydana geldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA
Bursa'da orman yangını! Peş peşe patlama meydana geldi - Resim: 1

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. 

1 / 10
Bursa'da orman yangını! Peş peşe patlama meydana geldi - Resim: 2

Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. 

2 / 10
Bursa'da orman yangını! Peş peşe patlama meydana geldi - Resim: 3

Alevlere 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel ile müdahale ediliyor. 

3 / 10
Bursa'da orman yangını! Peş peşe patlama meydana geldi - Resim: 4

PATLAMALAR KAMERADA

Yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. 

4 / 10