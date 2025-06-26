Bursa'da orman yangını! Peş peşe patlama meydana geldi
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.
1 / 10
Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.
2 / 10
Alevlere 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel ile müdahale ediliyor.
3 / 10
PATLAMALAR KAMERADA
Yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.
4 / 10