Bursa'da orman yangını yerleşim yerine sıçradı! Gözyaşları içinde köyü terk ettiler
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerine sıçradı. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla köy halkı gözyaşları içinde tahliye edildi.
Kaynak: DHA/İHA
Yangın, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında İsmetiye Mahallesi kırsalında başladı.
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Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
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