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Bursa'da orman yangını yerleşim yerine sıçradı! Gözyaşları içinde köyü terk ettiler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerine sıçradı. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla köy halkı gözyaşları içinde tahliye edildi.

Kaynak: DHA/İHA
Bursa'da orman yangını yerleşim yerine sıçradı! Gözyaşları içinde köyü terk ettiler - Resim: 1

Yangın, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında İsmetiye Mahallesi kırsalında başladı. 

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Bursa'da orman yangını yerleşim yerine sıçradı! Gözyaşları içinde köyü terk ettiler - Resim: 2

Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

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Bursa'da orman yangını yerleşim yerine sıçradı! Gözyaşları içinde köyü terk ettiler - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Bursa'da orman yangını yerleşim yerine sıçradı! Gözyaşları içinde köyü terk ettiler - Resim: 4

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. 

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