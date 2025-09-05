  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bursa'da ormanlık alanda büyük yangın

Bursa'da ormanlık alanda büyük yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: DHA/İHA
Bursa'da ormanlık alanda büyük yangın - Resim: 1

Saat 14.00 sularında Gündoğdu tepesi olarak bilinen alanın sağ tarafında kalan ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. 

1 / 19
Bursa'da ormanlık alanda büyük yangın - Resim: 2

Gündoğdu mahalle sakinleri tarafından fark edilip ihbar edilen yangına Orman ve itfaiye ekipleri tarafından arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. 

2 / 19
Bursa'da ormanlık alanda büyük yangın - Resim: 3

Hızlı yayılan alevlere 2 helikopter ile de havadan müdahale edildiği belirtildi.

3 / 19
Bursa'da ormanlık alanda büyük yangın - Resim: 4
4 / 19