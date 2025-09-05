Bursa'da ormanlık alanda büyük yangın
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: DHA/İHA
Saat 14.00 sularında Gündoğdu tepesi olarak bilinen alanın sağ tarafında kalan ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Gündoğdu mahalle sakinleri tarafından fark edilip ihbar edilen yangına Orman ve itfaiye ekipleri tarafından arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Hızlı yayılan alevlere 2 helikopter ile de havadan müdahale edildiği belirtildi.
