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Bursa'da otomotiv fabrikasında büyük yangın

Bursa'nın Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomotiv fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar, birçok noktadan görüldü.

Kaynak: DHA/İHA
Bursa'da otomotiv fabrikasında büyük yangın - Resim: 1

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomotiv fabrikasında başladı. 

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Bursa'da otomotiv fabrikasında büyük yangın - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, fabrikadan yükselen dev kara dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların da büyük korku yaşadığı yangından yükselen dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görüldü.

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Bursa'da otomotiv fabrikasında büyük yangın - Resim: 3

Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerle mücadele başlattı.

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Bursa'da otomotiv fabrikasında büyük yangın - Resim: 4

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına itfaiye ekibinin yanı sıra HOSAB İtfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. 

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