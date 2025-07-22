Bursa'da otomotiv fabrikasında büyük yangın
Bursa'nın Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomotiv fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar, birçok noktadan görüldü.
Kaynak: DHA/İHA
Yangın, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomotiv fabrikasında başladı.
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Edinilen bilgiye göre, fabrikadan yükselen dev kara dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların da büyük korku yaşadığı yangından yükselen dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görüldü.
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Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerle mücadele başlattı.
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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına itfaiye ekibinin yanı sıra HOSAB İtfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.
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