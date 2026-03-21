Bursa'da polisin gözü önünde kadın cinayeti! Saldırgan vurularak yakalandı

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Polis ekipleri, silahını kendilerine doğrultan B.İ.'yi bel ve bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.A.'yı Bursa Şehir Hastanesi’ne, saldırganı ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan A., saat 01.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen B.İ.’nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

B.İ.’nin silahının ruhsatsız olduğu belirlenirken, polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.