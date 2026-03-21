Bursa'da polisin gözü önünde kadın cinayeti! Saldırgan vurularak yakalandı
Bursa Osmangazi'de polisin ''kadına şiddet'' ihbarı üzerinde durdurduğu araçtan inen şahıs, yanındaki kadını göğsünden vurarak öldürdü. Polis ekiplerine de silah doğrultan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçta bir kadının şiddet gördüğü ihbarını alan polis ekipleri, aracı İstanbul Yolu Caddesi üzerinde durdurdu.
"Silah var" diyerek polisi uyaran kadını öldürdü
Araç durdurulduğu sırada direksiyon başındaki M.A.(34), kendisini durduran polis ekiplerine "Silah var!" diyerek hayati bir uyarıda bulundu. Ancak bu sırada aracın arka kapısından inen B.İ. (30), yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla genç kadına ateş açtı. Göğsünden vurulan M.A. ağır yaralanırken, saldırgan tabancasını bu kez polis ekiplerine doğrulttu.
Saldırgan etkisiz hale getirildi
Polis ekipleri, silahını kendilerine doğrultan B.İ.'yi bel ve bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.A.'yı Bursa Şehir Hastanesi’ne, saldırganı ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralılardan A., saat 01.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen B.İ.’nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
B.İ.’nin silahının ruhsatsız olduğu belirlenirken, polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.